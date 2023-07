Operazione anticrimine, controlli interforze e sequestro di droga

PADOVA - Quasi 140 persone, 36 veicoli e cinque locali pubblici sono stati controllati nella serata di ieri da equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel corso di un servizio disposto dal Questore su richiesta del Prefetto di Padova Francesco Messina per prevenire e reprimere fenomeni criminali come lo spaccio di stupefacenti, i furti e le rapine nelle aree cittadine più sensibili. Il servizio, che ha visto anche la collaborazione del Corpo della Polizia locale di Padova, ha anche riguardato il contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Sono state elevate diverse sanzioni amministrative, anche per la detenzione di stupefacenti, sequestrati 27 grammi di droga e accompagnate tre persone in Questura, una dei quali è stato trattenuta per l'espulsione. (ANSA)