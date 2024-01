Operaio trova 40mila euro nel muro della casa che stava ristrutturando

Ha ritrovato 40mila euro mentre demoliva il muro di una casa che stava ristrutturando. La storia dell’incredibile ritrovamento ha fatto il giro del web. Il Daily Star ha raccontato l'incredibile scoperta di Tono Pineiro, un operaio di Valencia, il quale, incuriosito da un luccichio proveniente dal muro, ha iniziato a colpirlo con un martello. Ciò che è emerso lo ha lasciato senza parole: numerose lattine di una famosa marca di cacao contenevano il tesoro inaspettato.



La sorpresa, tuttavia, è stata seguita da una delusione per l’operaio. Il denaro che aveva trovato era stato ritirato dalla Banca di Spagna oltre 20 anni prima, rendendo le banconote praticamente inutilizzabili. Nonostante l'impossibilità di spendere il denaro, Tono ha trasformato la situazione a suo favore. Decidendo di vendere alcune delle banconote a collezionisti, l'operaio è riuscito a ottenere quasi 20 mila euro. La sua storia, condivisa online, ha suscitato interesse e ammirazione per la sua capacità di trasformare una delusione in un’opportunità.