Operaio schiacciato da un camion, è grave

TRIESTE - Un operaio di un'impresa di trasporto e logistica è rimasto schiacciato mentre stava eseguendo operazioni di scarico di un camion dalle pedane adibite al trasporto motrici su treno all'Interporto di Trieste.

Lo rende noto l'Usb Lavoro Privato, spiegando che l'incidente risale a sabato scorso e che l'operaio è stato "trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara in condizioni gravissime". Secondo la ricostruzione del sindacato, il lavoratore è stato soccorso subito dai presenti e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme agli operatori sanitari. Secondo indiscrezioni, riferisce l'Usb, il lavoratore stava procedendo "in condizioni di assoluta insicurezza causate principalmente dalla fretta dei ritmi imposti", ma, insiste il sindacato, "non è accettabile trascurare la sicurezza".

Per questo "le nostre rappresentanze hanno invitato Interporto spa a convocare tutte le aziende operanti nei suoi piazzali a relazionare l'accaduto alle Rsu e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per una opportuna valutazione dell'episodio e del rischio che interviene in questi casi". Successivamente, conclude l'Usb, "ci riserveremo di procedere alla consultazione degli organi competenti e di intraprendere altre iniziative".