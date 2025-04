Operaio precipita da un’impalcatura al Porto Nuovo: scatta l'allarme

TRIESTE - È caduto da un’impalcatura all’interno del Porto Nuovo di Trieste, nel tardo pomeriggio di ieri, un operaio rimasto ferito mentre stava lavorando in quota. L’allarme è scattato intorno alle 17:00, quando è stata attivata la SORES, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando provinciale con un’autoscala, un furgone polisoccorso e il funzionario di guardia. Le operazioni di recupero sono state complesse a causa dell’altezza e della posizione in cui si trovava il lavoratore.



L’uomo è stato raggiunto, stabilizzato dai sanitari e trasportato con una barella lungo la stessa struttura da cui era precipitato. Una volta al suolo, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Trieste. Le sue condizioni non sono state rese note, ma al momento del trasporto era cosciente. Presenti anche gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sulla dinamica dell’incidente. Sono in corso accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.