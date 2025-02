Operaio precipita da un’impalcatura: è gravissimo

NOALE - Alle 14:45 di lunedì 17 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni Battista Rossi a Noale, dove un operaio è caduto da un’altezza di circa 4 metri durante lavori di ristrutturazione sul tetto di un’abitazione storica. Dopo un intervento di stabilizzazione dei sanitari del Suem, l’uomo è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Presenti sul posto anche carabinieri, personale dello Spisal e il sindaco di Noale.