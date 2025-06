Operaio precipita da cinque metri d'altezza, intervento d’urgenza

VERONA - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 17 giugno in un cantiere edile di Zevio, in via Rita Levi Montalcini. Un operaio è caduto da un’altezza di circa cinque metri, riportando traumi seri.



I soccorsi sono stati immediati: il Suem 118 è intervenuto con ambulanza ed elicottero provenienti da Verona Emergenza. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato elitrasportato in ospedale in codice rosso. Al momento non sono state comunicate le sue condizioni, ma la gravità dell’incidente ha richiesto il trasferimento in una struttura specializzata.



Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri e il personale dello Spisal, il servizio di prevenzione infortuni sul lavoro dell’ULSS, che sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per accertare eventuali responsabilità del datore di lavoro o dell’impresa.