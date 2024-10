Operaio perde la vita schiacciato da un tornio

MARCON (VENEZIA) - Tragedia questa mattina in un’officina di via Bellini 8, a Marcon, dove un operaio ha perso la vita intorno alle 11, rimanendo schiacciato da un tornio. L’uomo stava eseguendo le sue mansioni quando il pesante macchinario utilizzato per la lavorazione dei metalli si è ribaltato, causando ferite che si sono rivelate fatali.

I soccorsi sono stati subito allertati e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre per mettere in sicurezza l’area e liberare l’uomo rimasto intrappolato. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure, ma le condizioni dell’operaio erano gravissime e non è stato possibile salvarlo.

L’episodio ha richiamato l’attenzione dei tecnici dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro), che stanno conducendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale rispetto delle normative di sicurezza. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire eventuali responsabilità.