Operaio muore schiacciato da lastra di marmo

VERONA - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Stallavena, frazione di Grezzana, in provincia di Verona, in una ditta di lavorazione marmi. L'uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri e degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, è rimasto schiacciato da una lastra di marmo. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Intervenuti con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco.

La vittima è un autista olandese di 56 anni. Non si tratta, dunque, di un dipendente dell'azienda di marmi ma di un lavoratore esterno. Il camionista doveva trasportare delle lastre di marmo destinate all'Olanda. Dopo averle caricate sul rimorchio del mezzo pesante stava assicurando il carico quando, per cause sconosciute, le lastre sono cadute e lo hanno schiacciato, uccidendolo all'istante.