Operaio muore schiacciato da alcuni pannelli

BOLZANO - Incidente mortale nel primo pomeriggio di giovedì in un cantiere stradale a Varna, alle porte di Bressanone. Verso le 13.30 un operaio è rimasto schiacciato sotto pannelli da cantiere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce bianca con un medico d'urgenza, che nonostante tentativi di rianimazione, ha dovuto costatare il decesso dell'uomo. La vittima è un operaio di nazionalità indiana di 23 anni, lo comunica la Uil-Sgk di Bolzano. L'incidente si è verificato a Varna, nel cantiere per la costruzione della circonvallazione stradale.

"Dalle prime testimonianze da noi raccolte in cantiere, il giovane operaio è deceduto a seguito della caduta dall'alto di un carico di tondini in ferro sganciatosi dalla gru, che lo ha travolto ed ucciso sul colpo", informa il segretario Maurizio D'Aurelio in una nota. "Dolore, rabbia e sgomento sono le reazioni che abbiamo raccolto fra i colleghi di lavoro, rabbia perché nonostante il corpo esanime del loro collega giaceva ancora sul luogo dell'infortunio, tutto intorno il lavoro proseguiva, come non fosse accaduto nulla. Siamo stanchi di parole e promesse, dobbiamo intervenire tutti e subito, la nostra provincia ha un terzo degli Ispettori di quella di Trento, ed ha il 30% di infortuni in più, e i nostri politici si interrogano su come ridurre la burocrazia e le visite ispettive sui luoghi di lavoro. Lo riteniamo grave", prosegue la nota. "Per la UIL-SGK è urgente che si riunisca il Comitato di coordinamento provinciale per la sicurezza, oggi bloccato sulle nomine di genere e di appartenenza linguistica, per decidere ed attivare una campagna immediata e straordinaria di verifiche del rispetto delle norme di prevenzione", conclude D'Aurelio.