Operaio muore in ospedale dopo incidente sul lavoro

VENEZIA - Un operaio, che lavorava per una ditta esterna alla Pilkington di Porto Marghera (Venezia), rimasto ferito in un incidente, è morto oggi in ospedale, dopo alcuni giorni di ricovero.

Lo ha reso noto la Filctem Cgil di Venezia. L'uomo era stato centrato da una pala meccanica in movimento; le complicazioni subentrate dopo il ricovero hanno aggravato lo stato clinico portandolo successivamente alla morte.

"La Filctem Cgil di Venezia - afferma il sindacato - da sempre sostiene che la sicurezza sui posti di lavoro viene prima del lavoro stesso, nonostante si continui a discuterne quotidianamente si comprende che questo fenomeno è qualcosa assai difficile da debellare, nessuno può permettersi di non mettere la sicurezza in primo piano, sicurezza non è semplicemente un termine ma qualcosa da pretendere in ogni momento".