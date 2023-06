Operaio muore dopo una caduta

UDINE- Un operaio è morto questo pomeriggio dopo essere caduto dall'alto mentre lavorava nella fabbrica Fantoni di Osoppo (Udine). Per cause che sono ancora in corso di accertamento, l'uomo, che era dipendente di una ditta esterna, è caduto dall'alto. E' accaduto intorno alle 17. Dopo aver ricevuto la chiamata al Numero unico di emergenza, gli operatori del Servizio Nue112 hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto una ambulanza da Gemona del Friuli (Udine) e un'automedica da Udine. Immediatamente l'operaio è stato preso in carico dai sanitari che hanno avviato le manovre salvavita. L'uomo però è morto per la gravità delle ferite riportate e non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Sono stati attivati anche i vigili del fuoco e la forza pubblica. (ANSA)