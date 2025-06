Operaio ferito in una buca: scatta l'allarme

VICENZA - Questa mattina alle 07.35, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso un'azienda lungo la strada Marosticana a Dueville per un incidente sul lavoro. Un operaio è rimasto ferito mentre si trovava in una buca adibita alla manutenzione dei mezzi.



Il personale di prima partenza, composto da un’autopompa e cinque operatori, ha collaborato con il SUEM 118 per estrarre l’uomo dalla buca e prestargli le prime cure. L’intervento si è concluso intorno alle 08.25.



Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei Carabinieri e del personale dello S.P.I.S.A.L., che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità.