Operaio colpito da una grossa trave: è grave in ospedale

VERONA - Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, venerdì 16 giugno, nel Comune di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. L'episodio alle ore 7.50 circa di stamane e sarebbe avvenuto presso un'azienda situata in via del Lavoro. L'operaio coinvolto, per cause in corso d'accertamento, sarebbe stato colpito da trave di diversi quintali: ferito un 25enne moldavo: le condizioni sono serie. Il ferito è stato ricoverato d'urgenza, in codice rosso, presso l'ospedale di Verona Borgo Trento: è in prognosi riservata. Sul posto anche Carabinieri e tecnici dello Spisal.