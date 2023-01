Operaio cade dall'impalcatura, è gravissimo 

VICENZA - Un operaio è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza per le ferite riportate nella caduta da un'impalcatura, da un'altezza di 3 metri e mezzo, all'interno di una concessionaria auto di Arzignano (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dipendente di una società esterna, nel pomeriggio di oggi era salito su un'impalcatura per installare dei pannelli sulla facciata dello stabile, quando, per cause in corso di accertamento è caduto al suolo riportando un grave; trauma cranico. Sul posto, dopo l'allarme lanciato dai titolari della concessionaria, è giunta pochi minuti dopo un'ambulanza del locale ospedale, che hanno stabilizzato sul posto il ferito. L'operaio, viste le condizioni molto serie, è stato trasportato al San Bortolo, dove è stato subito dirottato nel reparto di rianimazione. Sul posto per i rilievi i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell'Ulss.