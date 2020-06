Cade dal tetto: grave operaio di Loria

LORIA - Incidente sul lavoro questa mattina a Loria: operaio cade dal tetto. È in gravi condizioni in ospedale a Treviso.



L’episodio è accaduto poco dopo le 9 in un’azienda di via Viazza, a Loria. Il malcapitato, 32 anni, originario di Cittadella, Padova, per cause in corso di accertamento è caduto dopo un volo di quasi 6 metri.



L’allarme è scattato immediato da parte del personale presente in azienda. Sul posto è giunto il Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso. È stato ricoverato in gravi condizioni con l’elisoccorso al Ca Foncello: la prognosi è riservata.



Presenti anche i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto.