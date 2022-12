Operaio cade da un'altezza di 6 metri, è grave

VICENZA - Sono gravi le condizioni di un operaio di 40 anni, vittima stamane di un serio infortunio sul lavoro avvenuto in una conceria di Lonigo (Vicenza). L'uomo, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'altezza di circa sei metri. A dare l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro che dopo aver sentito il tonfo hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno prestato all'operaio le prime cure, stabilizzando sul posto per poi trasportarlo all'ospedale di Arzignano (Vicenza), dove tuttora vengono monitorate le sue condizioni. La dinamica dell'incidente sul lavoro è al vaglio di carabinieri di Lonigo e dei tecnici dello Spisal dell'Ulss n° 8.