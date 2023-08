Operaio cade da 5 metri di altezza, è molto grave

VENEZIA - Un operaio veneziano di 55 anni si trova ricoverato in prognosi riservata a causa di una caduta da 5 metri di altezza. L'uomo stava effettuando dei lavori sul tetto di un capannone a Spinea (Venezia), attorno alle 6 di stamane, quando, per cause al vaglio dello Spisal dell'Ulss 3 Serenissima, ha perso l'equilibrio precipitando al suolo. I sanitari del Suem 118, giunti sul posto una volta ricevuto l'allarme, hanno stabilizzato l'uomo, politraumatizzato, trasportandolo in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni sarebbero gravissime.