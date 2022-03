Operaio 25enne muore folgorato

PADOVA - Tragedia sul lavoro ieri poco prima di mezzogiorno in un terreno di Via Gazzo a Cartura, in provincia di Padova.

Un 25enne di Tombolo, ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato dal contatto tra i cavi della tensione e la piattaforma aerea usata per la potatura di un grosso albero.



Isolata la piattaforma dove si trovava il fratello della vittima, mentre il 25enne che stazionava a terra è stato raggiunto dalla forte scossa.

All’arrivo del personale sanitario del SUEM per il 25enne non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurzza lo scenario, il personale dello Spisal e i Carabinieri.