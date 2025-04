Operaio 21enne travolto da un carico: è grave

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) – Grave infortunio sul lavoro questa mattina alle 10.20 in via dell'Industria, all'interno di un cantiere edile. Un operaio di 21 anni, residente in provincia di Vibo Valentia, è stato travolto da un carico di tubi in plastica mentre li stava movimentando con un muletto. Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento di una fascetta di contenimento avrebbe causato l'incidente, colpendolo alla testa.



I colleghi hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cittadella, lo Spisal e i sanitari del Suem 118, che hanno richiesto l’elisoccorso. Il giovane, stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è ricoverato in prognosi riservata. I medici stanno monitorando le sue condizioni, giudicate critiche.