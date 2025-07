Operai colpiti dal caldo: uno è in coma

VICENZA - Due operai impegnati in un cantiere a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, sono stati colpiti da un malore dovuto al caldo intenso. Uno dei due è attualmente in coma. L’episodio evidenzia la crescente emergenza legata alle alte temperature sul luogo di lavoro.



Per prevenire simili situazioni, da Nord a Sud si moltiplicano le ordinanze che limitano l’attività lavorativa nelle ore centrali della giornata. Misure analoghe sono già state adottate in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.



In questo contesto, mercoledì 2 luglio la ministra del Lavoro, Marina Calderone, sottoscriverà un protocollo quadro per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche. L’evento si terrà alle ore 17 presso la sede del ministero.