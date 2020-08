Onu, con scuole chiuse rischio catastrofe generazionale

Con le scuole chiuse si rischia una "catastrofe generazionale". A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in un videomessaggio pubblicato sul suo account Twitter. A metà luglio le scuole sono state chiuse ad oltre un miliardo di studenti in 160 Paesi e oltre 40 milioni di bambini hanno perso la possibilità di frequentare materna e asilo. Prima della pandemia, ha detto Guterres, c'erano già "250 milioni di bambini che non potevano andare a scuola e nei pesi in via di sviluppo soltanto un quarto degli studenti delle scuole secondarie avevano accesso ad un'istruzione di base"