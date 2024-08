Ondata di maltempo nel vicentino, danni nel capoluogo berico 

VICENZA - Maltempo in arrivo nel veneto. Ha interessato tutta la provincia di Vicenza l'ondata di maltempo di oggi pomeriggio caratterizzata da pioggia intensa, forti raffiche di vento e grandinate a macchia di leopardo. Tra le zone più colpite il capoluogo berico dove sono numerosi gli alberi caduti e rami pericolanti, che hanno costretto alla chiusura di alcune strade. Danneggiate anche alcune auto e mezzi, colpiti dalla caduta di alberi anche di grosse dimensioni. In centro storico la vetrina di un negozio è stata infranta da una sedia volata a causa del vento, mentre alberi caduti a causa del vento sono segnalati anche a Campo Marzo. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Black-out di oltre mezzora, probabilmente causato da un fulmine, in una vasta zona compresa tra i comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto.

Coldiretti 'allerta per imminente vendemmia'

L'ondata di maltempo che ha caratterizzato quest'estate non accenna a placarsi e sarà proprio la nota caratterizzante del 2024. Oggi pomeriggio, infatti, un preannunciato temporale, con grandinate a macchia di leopardo e forti raffiche di vento ha colpito la città di Vicenza, spostandosi verso l'Alta Padovana e sulla Pedemontana trevigiana, sradicando numerosi alberi, provocando danni ad alcune strutture e disagi alla circolazione nei centri urbani ha fatto scattare l'allarme anche tra gli agricoltori. Paura in montagna, sull'Altopiano di Asiago tanti gli interventi dei Vigili del fuoco per liberare le strade. "La vendemmia è imminente - spiega Coldiretti Veneto - e le bizzarrie climatiche potrebbero creare i presupposti negativi per l'avvio sereno delle fasi di raccolta. Idem per i campi coltivati a mais, soia, ortaggi e frutteti. Le follie meteorologiche con sbalzi repentini di temperature e, in particolare, le condizioni atmosferiche estreme fanno riflettere sulla necessità di curare il verde pubblico - conclude - e sull'esigenza, nelle zone meno abitate, di salvaguardare le aziende agricole e gli allevamenti esistenti, fondamentale presidio per il territorio".

