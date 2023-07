Ondata di maltempo al Nord, in Friuli temporali e vento fino a 130 km orari

Un'estesa ondata di maltempo ha interessato la scorsa notte il Nord Italia. Particolarmente colpito il Friuli Venezia Giulia, dove si sono registrate piogge abbondanti (10-30 mm) e locali grandinate ma soprattutto raffiche di vento forte sui 100-130 km orari in molte località sia in quota in montagna che in pianura e sulla costa. Lo riferisce bollettino di aggiornamento sulla situazione meteo della Regione Friuli Venezia Giulia.



Copiose piogge e forti raffiche di vento hanno interessato i territori di Vicenza, Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel prosciugamento di piani scantinati, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di coperture divelte. A Treviso sono stati fatti 70 interventi, a Vicenza e Venezia 40. Maggiori criticità nel comune di Portogruaro dove sono state inviate in rinforzo squadre dai Comandi di Verona, Rovigo e Padova.



Forti raffiche di vento e nubifragi hanno interessato anche i territori di Udine e Pordenone causando allagamenti, rami pericolanti e dissesti di strutture edili. Attualmente il comando di Udine ha effettuato 60 interventi, a Pordenone 50. Nella zona di Pieris (GO) i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due campeggiatori in difficoltà per l’innalzamento del fiume Isonzo, mentre a Torviscosa (UD), dove è stato divelto dal vento il tetto di un palazzo di 5 piani, per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco hanno evacuato 40 residenti. In supporto alle squadre di Udine sono giunti rinforzi dal Piemonte.