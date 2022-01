Omicidio Trieste: ultimo saluto a Robert, tanti i giovani

TRIESTE - Si stanno celebrando nella chiesa della Beata Vergine Addolorata, nel quartiere di Valmaura, i funerali di Robert Trajkovic, il 17 enne triestino, di origini serbe, ucciso la notte tra il 7 e 8 gennaio per una ragazza contesa.



Al centro della navata la bara bianca. Appoggiata sopra, tra i fiori, una cornice con una foto che ritrae il giovane sorridente. In prima fila è seduta la famiglia di Robert, i genitori e i fratelli, con altri parenti. Tanti i giovani che hanno partecipato alla funzione.



Sull'altare, il parroco don Alessandro Cucuzza e padre Rasko Radovic, della comunità serbo ortodossa triestina. "Robert è una delle cose bellissime, un dono grande che Dio ha fatto alla vostra vita - ha detto don Cucuzza - qualcuno con una violenza inaudita ha reciso questo fiore e l'ha gettato, ma ci sono cose belle che non si possono distruggere". Nel cortile della chiesa è stato allestito un maxischermo per permettere a più persone di poter seguire la funzione.



"Andremo in fondo fino a quando non sarà fatta giustizia". Chi ha compiuto questo "la deve pagare. Per il nostro Robert andremo fino in fondo". Lo ha detto lo zio di Robert Trajkovic, parlando con i giornalisti al termine dei funerali del 17enne. Alla funzione non partecipano i genitori del presunto aggressore: "Non li abbiamo voluti", conclude lo zio.



"Ci siamo fatti tante promesse e ora che non ci sei le porterò a termine io per noi. Ma ora ti faccio io una promessa, ti prometto che il mio primo figlio porterà il tuo nome".

Sono le parole con cui uno dei fratelli di Robert Trajkovic, Denis, al termine della cerimonia funebre, ha dato il suo saluto al giovane. "Il nostro rapporto era unico - ha aggiunto - avevamo due anni di differenza, era come se fossi un gemello. Abbiamo dormito assieme quando eravamo piccoli. Hai lasciato tanti vuoti dentro di me. Nell'ultimo periodo hai iniziato a uscire più del solito, come è giusto che sia per un adolescente. Sono sempre stato molto premuroso e aspettavo il tuo rientro per dormire sereno: succedeva ogni sabato sera, puntualmente alle 23 ti scrivevo per chiederti dove eri".

Con te, ha concluso, "ho passato i 17 anni più belli".