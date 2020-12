Omicidio a San Giacomo, il sindaco Miatto: "E' sconcertante"

VITTORIO VENETO - “Un coneglianese ha ammazzato un colleumbertese a San Giacomo per futili motivi. E’ sconcertante”. Così il sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, commenta l’omicidio di sabato notte in piazza a San Giacomo.



“Una notizia che lascia l’amaro in bocca. Non ci sono parole davanti a fatti come questo”. “Sono arrivato ieri sera, verso le 23, nel luogo del fattaccio - racconta Miatto - La piazza era vuota e transennata con il nastro bianco e rosso. Presenti solo i carabinieri che stavano effettuando i rilievi del caso. Il corpo senza vita dell’uomo giaceva ancora a terra vicino al furgone, in una pozza di sangue. Le tracce di sangue erano visibili anche sulla fiancata del furgone”.



Il luogo dell'omicidio

Il sindaco è rimasto sul posto fino a tarda notte seguendo le fasi preliminari dell’indagine. “Abbiamo messo a disposizione le immagini della telecamera di videosorveglianza comunale che punta sull’area del parcheggio e poi c’è quella della banca, sopra il bancomat”. “Ma grazie al lavoro efficiente dei carabinieri all’1.43 il maggiore Agresti mi ha comunicato che era stato fermato l’autore dell’omicidio”.