Omicidio a Mestre: oggi l’incarico dell'autopsia, domani l’udienza dal Gip

VENEZIA - E' previsto per oggi il conferimento al medico legale dell'incarico per l'autopsia sul corpo di Lorenzo Nardell,i il 32enne ucciso l'altra notte nell'ascensore di un codominio a Mestre, vicenda per la qule sono stati fermati per omicidio volontario i cugini moldavi Radu e Marin Rasu rispettivamente di 32 e 35 anni.

Il loro legale, Jacopo Trevisan, ha riferito che domani si terrà l'udienza di convalida davanti al Gip Alberto Scaramuzza. Intanto il Pm titolare dell'inchiesta, Stefano Buccini, avrebbe già avuto i primi riscontri sull'esame dei cellulari di vittima ed indagati. Da questi si evince che i tre non si conoscevano e non c'erano stati contatti prima dell'altra sera quando è scoppiata la rissa con esito mortale.

Dalle registrazioni emergono anche due chiamate di Marin al 112. Nella prima chiede l'intervento delle forze dell'ordine mentre sarebbe in corso la fase iniziale della colluttazione, con i militari che gli dicono che è già in arrivo, su altra segnalazione, la Polizia. Con la seconda, invece, chiede l'invio di un'ambulanza, mentre è nell'ascensore. Telefonata estremamente confusa da cui, si è appreso, si capisce molto poco anche perché Marin , in Italia da poco, ha difficoltà di lingua.