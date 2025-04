Omicidio Liliana, blitz in casa del marito: sequestrati oltre 700 utensili da taglio

TRIESTE - Coltelli, forbici e altri utensili da taglio sono stati sequestrati dalla Polizia nella notte tra martedì e mercoledì, durante una lunga perquisizione nell’abitazione di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich. Gli agenti, su mandato della nuova pm Ilaria Iozzi, hanno setacciato l’appartamento in via del Verrocchio a Trieste fino all’alba. Secondo quanto riportato da Il Piccolo, il materiale sequestrato ammonterebbe a oltre 700 arnesi, tra cui anche un maglione e un paio di guanti. Va ricordato che Visintin, in passato, esercitava l’attività di arrotino e molti degli oggetti potrebbero appartenere a vecchi clienti.



L’uomo è attualmente l’unico indagato per l’omicidio di Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni. Raggiunto telefonicamente dall’ANSA, Visintin ha spiegato di trovarsi in Carinzia, nel sud dell’Austria, per riposarsi. «Non sto bene, ho bisogno di staccare. Non sono preoccupato, è tutto ingigantito», ha dichiarato.



Soddisfatto per la svolta nelle indagini Claudio Sterpin, amico della vittima: «Finalmente, anche se è tardi. Se la perquisizione fosse stata fatta prima, si sarebbero notate molte incongruenze», ha detto all'Ansa, ringraziando Sergio, fratello di Liliana, per essersi opposto alla cremazione del corpo, permettendo nuovi accertamenti.