Omicidio in diretta: influencer messicana uccisa durante uno streaming su TikTok

MESSICO - Valeria Márquez, giovane influencer messicana di 23 anni, è stata uccisa a colpi di pistola durante una diretta streaming su TikTok nel suo salone di bellezza, il Blossom The Beauty Lounge, a Zapopan, nello stato di Jalisco.



L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 13 maggio, mentre oltre centomila utenti erano collegati per seguire la diretta. Márquez ha silenziato l’audio del video per interagire con una persona fuori campo, pochi secondi prima di essere colpita almeno due volte, all’addome e alla testa. La giovane è morta sul colpo.



Il video della tragedia, rimosso da TikTok ma ancora diffuso su altre piattaforme, mostra gli attimi precedenti all’aggressione. Secondo le autorità, il volto dell’assalitore potrebbe essere stato ripreso dalla telecamera. La polizia sta analizzando le immagini per identificare il responsabile.

La procura di Jalisco ha aperto un’inchiesta per femminicidio, reato che in Messico comprende omicidi legati a violenza di genere o a rapporti personali con l’assassino. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sul movente, ma tra le ipotesi emerge un possibile conflitto con l’ex fidanzato della vittima.



Valeria Márquez era seguita da circa 200mila follower tra TikTok e Instagram, e si era fatta conoscere grazie a un concorso di bellezza che aveva segnato l’inizio della sua carriera da modella e creatrice di contenuti.

L’omicidio ha suscitato indignazione e commozione in tutto il Paese, dove la violenza contro le donne e i content creator è in crescita.