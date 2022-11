Omicidio di Vittorio Veneto, oggi l'udienza di convalida

VITTORIO VENETO - Omicidio di Vittorio Veneto, fissata oggi l’udienza di convalida dell’arresto, messo a segno dai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, del 24enne Riccardo De Felice.



Il giovane è accusato di avere ucciso con un coltellaccio il padre Francesco, 56 anni, miliare in pensione da un mese, nella propria abitazione. Il ragazzo, per il quale sono stati segnalati problemi di tipo psicologico, si presenterà davanti al giudice.



L’appartamento di via Rosolen dove è avvenuta la tragedia non è stato posto sotto sequestro. Verrà disposta anche l’autopsia per confermare ciò che gli inquirenti hanno già appurato: l’uomo sarebbe infatti morto per alcuni colpi di spranga alla testa e per ua ferita da taglio al collo.

Il ragazzo si trova in carcere a Santa Bona, ma sotto stretta osservazione in quanto si temono gesti inconsulti.

