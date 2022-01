Omicidio di Trieste: ragazza contesa sentita dal pm

TRIESTE - E' stata sentita nelle scorse ore dal pm la ragazza che sarebbe stata al centro della contesa tra Robert Trajkovic, il 17enne trovato morto nel sottoscala di un edificio adibito anche ad affittacamere, e Alì, il 21 enne che ha confessato di averlo ucciso.



A quanto si apprende, dalle dichiarazioni della giovane non sarebbero emersi elementi rilevanti da cambiare il quadro investigativo iniziale.

Nelle ultime ore gli investigatori del Nucleo Operativo del Comando carabinieri di Trieste hanno sentito diverse persone che potrebbero fornire elementi utili alle indagini e altre persone saranno sentite nelle prossime ore.



Al momento non sarebbero emersi elementi che confermerebbero la versione data dalla famiglia di Robert, che ha definito quanto accaduto al 17enne un'imboscata. Alì per ora rimane l'unico indagato. A quanto si apprende il giovane non è stato ancora interrogato dal Gip che dovrà decidere se convalidare il fermo. Ieri infatti la pm titolare dell'indagine, Lucia Baldovin, ha depositato gli atti relativi chiedendo anche la custodia cautelare in carcere per il giovane. Ad Alì è stato contestato il reato di omicidio volontario.



I carabinieri del Nucleo operativo del Comando di Trieste proseguono le indagini per definire alcuni contorni della vicenda che non sarebbero ancora del tutto chiari. Ad ora non sarebbero emersi ulteriori elementi di rilievo per le indagini, ma l'attività non è conclusa.

