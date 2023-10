Oltre mille uccelli migratori si sono schiantanti in poche ore contro un palazzo

USA - Un allarmante fenomeno faunistico ha colpito la città di Chicago il 5 ottobre, quando oltre 1.000 uccelli migratori sono morti in un singolo giorno dopo essersi scontrati con il McCormick Place, il più grande centro congressi del Nord America. Il fenomeno, noto come "bird strike" o collisione con gli edifici, è un problema noto da tempo tra gli esperti di conservazione degli uccelli. Tuttavia, ciò che è accaduto il 5 ottobre rappresenta un evento senza precedenti in termini di numero di vittime in un solo giorno e contro un unico edificio.



Il McCormick Place, con le sue imponenti facciate vetrate, è diventato una trappola mortale per gli uccelli migratori. La riflessione del cielo o della vegetazione circostante confonde gli animali, che si scontrano con le finestre degli edifici, causando gravi lesioni o la morte. Annette Prince, direttrice del Chicago Bird Collision Monitors, ha sottolineato che questa tragedia potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. La crescita degli edifici in città, spesso rivestiti di vetri, ha aumentato il rischio di bird strike, mettendo a repentaglio numerose specie di uccelli migratori.



Le operazioni di recupero delle carcasse da parte dei volontari sono proseguite per giorni, mentre gli attivisti per la conservazione degli uccelli stanno cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di adottare misure preventive. Queste possono includere l'installazione di rivestimenti antiriflesso sulle finestre degli edifici e l'adozione di illuminazione adeguata per ridurre l'attrattiva notturna degli edifici per gli uccelli. La comunità di Chicago è chiamata ora a riflettere sull'impatto ambientale delle sue strutture urbane e a collaborare per trovare soluzioni che proteggano la vita selvatica e preservino la bellezza e la biodiversità della regione.