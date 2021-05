Oltre le barriere: a Villa Fiorita tornano le visite in persona.

CORNUDA - Con un Veneto sempre più indirizzato verso la zona bianca, stiamo assistendo a un lento ritorno alla normalità, sempre con l’attenzione alle buone pratiche anti-contagio. Un esempio è dato da Villa Fiorita, l’Ipab di Cornuda che ha riattivato, dopo più un anno di stop, le visite dei familiari in struttura, secondo le nuove normative.



Grazie agli spazi all’aperto, forniti di sedie e tavoli, gli ospiti della struttura potranno rivedere i propri parenti anche dal vivo e non più solo attraverso una membrana di plastica, rispettando tuttavia il distanziamento sociale. Le visite avvengono previo appuntamento con la struttura e seguendo le indicazioni ministeriali e sanitarie, consentendo dunque l’ingresso solo a coloro che sono in possesso del “green pass”, la certificazione che dimostra di essere stati vaccinati, di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti alla visita.



«Siamo soddisfatti – afferma Tania Santi, direttrice di Villa Fiorita – di poter ripartire con le visite in presenza, motivo di grande gioia per tutti i nostri ospiti. Ci siamo prontamente attivati per garantire colloqui vis-à-vis in piena sicurezza, applicando tutte le indicazioni stabilite dal ministero. Le relazioni fra ospiti e familiari non sono mai venute meno, grazie a videochiamate e parete degli abbracci, e ora possono finalmente proseguire a tu per tu».