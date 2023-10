Oltre a chiavi e telefoni al ristorante sempre più spesso si dimenticano anche i figli

Nel pittoresco mondo dei ristoranti, le storie insolite e divertenti sono all'ordine del giorno, ma c'è una tendenza in aumento che ha fatto sorgere molte domande: le famiglie che vanno a mangiare al ristorante oltre a chiavi, telefono e occhiali dimenticano, sempre più spesso, anche i propri figli.



Il caso più recente riguarda una giovane coppia di trentenni, che, insieme ai propri figli, stava godendo di una cena in un ristorante di cucina indiana. Tutto sembrava procedere normalmente fino a quando, alla fine del pasto, uno dei bambini si è perso nei bagni. La famiglia, ignara di quanto stesse accadendo, ha saldato il conto e ha lasciato il locale senza il piccolo. Questo episodio è stato raccontato da Santosh Bodke, il general manager del ristorante Rasika, al Washington Post, ma si è rivelato essere solo la punta dell'iceberg di una tendenza inquietante.



Sono diversi i manager dei locali che hanno assistito a episodi simili, riporta il quotidiano statunitense. Questa tendenza al “dimenticarsi qualcosa al ristorante" è evidente in tutto il mondo e coinvolge sia oggetti di valore affettivo, come i giocattoli preferiti dei bambini o le copertine, sia oggetti di valore economico, come gioielli o documenti. Alcuni ristoranti, afferma il Washington Post, spendono fino a 2.000 dollari all'anno per rispedire questi oggetti ai loro proprietari. Tuttavia, molte persone sembrano non reclamare neppure gli oggetti smarriti, inclusi regali preziosi o carte di credito.