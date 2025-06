Oltre cento gatti trovati morti in casa di una volontaria

GIAPPONE - Oltre cento gatti sono stati rinvenuti morti in una abitazione insalubre a Kumamoto, nella regione sudoccidentale del Giappone. La casa apparteneva a una volontaria di un’associazione animalista, che aveva accolto numerosi animali senza informare il gruppo.



L’organizzazione Animal Assist Senju, impegnata nel salvataggio di cani e gatti dai rifugi, ha diffuso un comunicato di scuse ufficiali, definendo la situazione «una tragedia straziante» e pubblicando foto della casa «traboccante di feci e urina».

I funzionari dell’associazione hanno sottolineato il loro impegno nel prendersi cura degli animali e hanno espresso profondo rammarico per la sofferenza che i gatti hanno dovuto subire.



L’episodio ha sollevato forti critiche e richieste di maggiori controlli sulle condizioni in cui vengono ospitati gli animali affidati alle associazioni.