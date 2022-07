Oltre 820 atleti per Triathlon Sprint e Aquathlon Giovanile

ALPAGO - Oltre 820 iscritti per il Triathlon Sprint Silca Cupe per l’Aquathlon giovanile in programma sabato 23 e domenica 24 luglio in Alpago (BL). Il lago di Santa Croce è dunque nuovamente pronto ad accogliere i triathleti, in una due giorni da record.

La giornata di sabato sarà dedicata ai Kids e Minikids (145 gli atleti dai 6 ai 17 anni iscritti all’evento) che si sfideranno nell’aquathlon (corsa e nuoto) su distanze diverse a seconda della categoria di appartenenza. Domenica invece per il Triathlon Sprint Silca Cup hanno prenotato il pettorale di gara 828 triathleti delle categoria Age Group. Numero importanti per l’evento firmato da Silca Ultralite Vittorio Veneto che avrà anche una forte nota di colore rosa: con 138 partecipanti la gara femminile sarà una delle più partecipate d’Italia. Un altro dei record per la società guidata dal presidente Aldo Zanetti.

Nella startlist femminile, pettorale numero 1 per Lilli Gelmini, già vittoria in una gara Silca, nel 2021 e nel 2022 al Triathlon Sprint di Caorle e lo scorso anno sulle sponde del lago alpagota seconda dietro a Francesca Crestani. Il pettorale numero 2 sarà invece di Giada Stegani, lo scorso anno sul terzo gradino del podio in questa gara. Tra le atlete accreditate con i rank migliori anche Chiara Magrini (Raschiani Triathlon), Letizia Martinelli (Valdigne Triathlon) e Alice Alessandri (TD Rimini).

Al maschile, torna in gara l’atleta di casa Silca, Federico Spinazzè, specialista del triathlon cross, quest’anno bronzo tricolore proprio nella triplice con la mountain bike, e dodicesimo ai mondiali, sempre di triathlon cross. Per lui il pettorale numero 3. Il pettorale numero uno è di Michele Bortolamedi (K3 Cremona) e per Franco Pesavento (Granbike Triathlon), che a febbraio si è laureato campione del mondo di winter triathlon (specialità che prevede una frazione di sci di fondo, oltre a corsa a piedi e mountain bike sempre sulla neve). Da non sottovalutare Stefano Rigoni (Run Ran Run), già vittorioso e sul podio tra Caorle e Alpago nelle passate edizioni, Lorenzo De Gregorio e Lorenzo Piatti (Cuneo 1198 Team), Marco Barison (Cy Laser Delta Triathlon), Marco Lorenzon (A3 Fotomeccanica) e uno degli altri atleti di casa Silca, lo junior Giacomo Mazzolin, vincitore tra gli under 20 del Triathlon Kids andato in scena a Revine Lago, nel trevigiano, sempre per la regia di Silca Ultralite Vittorio Veneto.

“Da anni il lago di Santa Croce accoglie il triathlon sprint che quest’anno avrà numeri record, a riprova delle capacità organizzative di Silca Ultralite Vittorio Veneto - commenta il sindaco Alberto Peterle - non sarà semplice gestire numeri così importanti in questo periodo di alta stagione con migliaia di turisti che arrivano sulle sponde del nostro lago, faremo di tutto per gestire al meglio l’evento. Il nostro è un territorio naturalmente votato allo sport, oltre che per il triathlon, il nuoto, la corsa, il ciclismo su strada, la mountain bike, il windsurf, il kitesurf, il golf, il parapendio. Sabato e domenica vivremo due belle giornate di sport”.

Il programma di gara di sabato 23 luglio prevede alle 10.00 la partenza dei Minicuccioli (maschili e femminili), alle 10.20 dei Cuccioli, alle 10.45 degli Esordienti, alle 10.47 delle Esordienti, alle 11.15 dei Ragazzi, alle 11.18 delle Ragazze, alle 11.45 degli Youth A, alle 11.48 delle Youth A, alle 12.15 degli Youth B e alle 12.18 delle Youth B, l’ultima categoria in gara. Le distanze di gara variano a seconda delle categorie: Minicuccioli (6-7 anni) si confronteranno su 15 metri di nuoto e 100 metri di corsa, per i Cuccioli (8-9) 25 m – 200 m, per gli Esordienti (10-11 anni) 50 m, 500 m, per i Ragazzi (12-13 anni) – 200 m, 1000 m, per Youth A (14-15 anni) e B (16-17 anni) 400 m - 1500 m. Domenica 24 luglio, per la Silca Cup, previste due partenze: alle ore 9.00 start per la competizione femminile, alle 10.45 per quella maschile. Per uomini e donne le classiche distanze sprint: 750 metri a nuoto, 19,3 km (2 giri da 9,6 km) di ciclismo e 5 km (1 giro da 5 km) di corsa a piedi.