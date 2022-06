Oltre 380 giovani da tutto il Nord Italia per il Triathlon Kids di domenica a Revine

REVINE - Arriveranno da tutto il Nord Italia e anche dalla Sardegna per il Triathlon Kids e Minitriathlon, in programma domenica 3 luglio a Revine Lago. E saranno oltre 380. Attesa per la manifestazione organizzata da Silca Ultralite Vittorio Veneto sul lago trevigiano e dedicato ai giovani dai 6 ai 19 anni. Da sempre Revine Lago fa rima con il triathlon e sul suo lago, sulle sue strade e sui suoi sentieri sono state scritte pagine importanti della storia della multidisciplina, sia quella classica con ciclismo da strada, sia quella del cross, con la mountain bike. Domenica in questo angolo di Marca Trevigiana passerà il futuro di questo sport che unisce senza soluzione di continuità nuoto, ciclismo e corsa a piedi. Il Triathlon Kids e Minitriathlon proposto dalla società vittoriese guidata dal presidente Aldo Zanetti sarà valido per la Coppa Veneto Kids e come prova del Trofeo Coni Veneto.

Importante dunque la risposta di partecipazione, con giovani portacolori di società provenienti, oltre che dal Veneto, dal Trentino Alto-Adige, dal Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e persino dalla Sardegna (solo per citare alcune regioni di provenienza). Tra gli Junior, puntano a far bene due portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto che in questa prima parte dell’anno si sono distinti per prestazioni di valore, podi e vittorie. Parliamo di Matteo Sfregola, azzurro agli Europei (quinto nella rassegna continentale di winter triathlon a febbraio e quarto nel duathlon cross nel 2021) e di Giacomo Mazzolin. A livello femminile, tra gli under 20, pettorale numero uno per Lea Strobl (Bressanone Nuoto), terza lo scorso anno proprio a Revine, seguita, nella startlist, dalle trevigiane Emma Festa e Irene Ballotta (Gp Triathlon), argento europeo nel cross triathlon nel 2021, da Beatrice Sant (Silca Ultralite) e Federica Ferranti (Eroi del Piave). Nutrito il gruppo della società organizzatrice, con anche le Youth B Agnese Passone e Giulia Secchi, le Youth A Elisa Maria Cicchini, Lucilla Longo, Giulia Meneghetti, Giulia Sfregola, Rebecca Gava e i ragazzi Maria Lazzari e Valentino Kopcha.

“Siamo felici della partecipazione al nostro evento tutto dedicato ai giovani - commenta il presidente Aldo Zanetti - sono sicuro che domenica sarà una grande giornata di sport per i nostri giovani. Sarà bellissimo vedere in particolare i più piccolini, organizzarsi per affrontare un triathlon, in alcuni casi per la prima volta. I bambini sono pieni di risorse, ci ricordano che fare sport è bellissimo, non solo quando si vincono le medaglie ma soprattutto per quello che sa regalare in termini di insegnamento, di rispettoso confronto con i coetanei e di voglia di migliorarsi. Revine sarà una bella vetrina per il movimento giovanile, che potrà godere di una location perfetta per questo sport”.



Secondo il programma orario di domenica 3 luglio, la prima gara è prevista alle ore 11.30 e vedrà nuotare per 400 metri, correre in bici per 10 km (4 giri) e correre a piedi per 2,5 km (2 giri) gli Junior e le Junior. Alle 12.00 sarà la volta delle Youth B, seguite alle 12.30 dai pari categoria maschili. Alle 13.00 si tufferanno in acqua le Youth A e alle 13.30 gli Youth A. Per Youth A e B le distanze di gara saranno 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 2 km a piedi. Alle 14.30 il via della gara delle Ragazze, alle 14.35 quella dei Ragazzi (200 metri a nuoto, 3 km in bici e 1 km a piedi), alle 15.15 sarà la volta delle Esordienti, seguite alle 14.35 dagli Esordienti (50 metri a nuoto, 1,5 km di ciclismo, 500 metri a piedi), alle 16.00 si tufferanno i Cuccioli e le Cucciole (25 metri a nuoto, 500 metri in bici e 250 metri a piedi). Infine la manifestazione si chiuderà con l’ultima gara, alle 16.30, quella riservata ai più piccolini, di 6 e 7 anni, i Minicuccioli, che affronteranno 15 metri a nuoto, 250 metri in bici e 100 metri di corsa.



Accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto, alla regia dell’evento che ha avuto il patrocinio del Comune di Revine Lago e di Tarzo, Maratona di Treviso, Tri Veneto Run e le associazioni locali di volontariato coinvolte grazie all’ottimo lavoro delle amministrazioni locali di Revine Lago e Tarzo e il coordinamento della Polizia Locale. Fondamentale il sostegno dei partner Silca SpA, Banca Prealpi SanBiagio, San Benedetto, Gammasport, Kiron, Lazzarin Caffè, Scatolificio Sarcinelli, Eurovelo, Doge Logistica, Borgoluce, Gac Service, Lanificio Bottoli, Biemmereti – Sogno Veneto, Pasol e Camping Riva d’Oro. Media partner La Tribuna di Treviso.