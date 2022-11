Oltre 150 studenti per l'incontro con l'imprenditore Marchetto alla Lepido Rocco di Motta

MOTTA DI LIVENZA – Oltre 150 studenti riuniti questa mattina nell’aula magna dell’istituto Lepido Rocco per incontrare l’imprenditore Oscar Marchetto, ex allievo della scuola di Motta di Livenza che vi ha studiato gettando le basi di un percorso imprenditoriale di successo. Dal 2013 Marchetto è presidente di Somec Grupposocietà quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nell'ingegnerizzazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale che ha sede principale a San Vendemiano e riunisce oltre 20 aziende specializzate.



La mattina di confronto con studenti e studentesse ha visto Marchetto dialogare insieme al giornalista Andrea Bettini sul libro “Non smettere mai di sognare” (Franco Angeli Editore) che racconta l’avventura imprenditoriale e umana di Marchetto, condivisa insieme agli alunni attraverso aneddoti, ricordi, stimoli e suggerimenti per trasformare le idee in progetti, realizzando le proprie aspirazioni.



“Tornare nella mia scuola è una sincera emozione” ha sottolineato Oscar Marchetto “qui ho messo le basi per il mio futuro, ho imparato l’importanza del fare e del sapere, mi sono misurato con me stesso e ho preso consapevolezza del fatto che ognuno è artefice del suo avvenire e deve credere nei propri sogni. Perché nessuno percorre la strada al posto nostro, servono la fiducia di chi ci sta accanto ma soprattutto quella che riponiamo in noi stessi. Le idee sono la base per creare, le capacità sono lo strumento per capire cosa vuole il mercato, lo sguardo deve essere puntato sul mondo”.



Il direttore del Lepido Rocco, Alberto Visentin, aprendo la mattinata di lavori ha commentato: “Siamo orgogliosi di avere con noi Oscar Marchetto per consegnare ai nostri ragazzi la testimonianza di una persona che è passata attraverso questa scuola e ha sviluppato una carriera entusiasmante, la sua presenza è un vanto che si unisce all’opportunità di dare ai nostri giovani lo spazio di una riflessione e degli spunti di crescita per sviluppare i loro talenti e trasformarli in professionalità”.



Il Lepido Rocco è un gruppo con 5 sedi, quella centrale è a Motta di Livenza, le altre a Castelfranco Veneto, Caorle, Pramaggiore e Lancenigo. In tutto accoglie 1600 ragazzi dai 14 ai 18 anni, comprendo la maggior parte dei diplomi professionali. I settori di Motta sono elettrico, elettronico, informatico e meccanico nelle varie sfaccettature. “L’elettromeccanica ci rappresenta meglio in questa sede” conclude il direttore Visentin “i nostri diplomi sono molto ricercati, i numeri delle iscrizioni sono in aumento e stiamo al passo con le richieste che provengono dal mondo del lavoro produttivo ma anche del settore turistico e alberghiero”.