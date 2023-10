Olimpiadi, Zaia: "Senza bob Cortina va risarcita" 

VENEZIA - Acque agitate in Veneto dopo che Cortina ha perso la pista da bob in vista delle Olimpiadi. "Siamo ad uno spartiacque: la situazione è recuperabile con una distribuzione delle discipline olimpiche - dice il presidente di regione Veneto Luca Zaia al Gazzettino -. È impensabile che Cortina possa fare le Olimpiadi solo con due gare, sci femminile e curling, sarebbe anche poco rispettoso nei nostri confronti. Ma non ho motivo di pensare che il Governo non mantenga finanziate tutte le opere programmate". "Visto e considerato che siamo noi i promotori di Milano-Cortina e ci ritroviamo oggi questa grande sorpresa, aspetto anche dei segnali sul fronte delle risorse", avvisa il governatore.

"È evidente che oggi c'è una sproporzione" a favore della Lombardia nella suddivisione delle discipline, denuncia Zaia. "Dopodiché se il movimento sportivo italiano, il Cio e il Governo dicono che va bene così, allora mi comporterò di conseguenza". Se "qualcuno dice 'pancia mia fatti capanna', ne prenderò atto e di conseguenza mi comporterò", avverte in riferimento a un possibile veto del Veneto sulla nuova sede del bob.