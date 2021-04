Olimpiadi Tokyo, Corea del Nord non partecipa per il rischio Covid

COREA DEL NORD - Gli atleti nordcoreani non parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo che si apriranno il 23 luglio prossimo a causa della pandemia.

Lo ha reso noto l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna, secondo cui il Comitato olimpico di Pyongyang ha deciso per la non partecipazione in una riunione del 25 marzo scorso.

E lo ha fatto "per proteggere i nostri atleti dalla crisi sanitaria globale".

La Corea del Nord sostiene di non aver registrato alcun caso di coronavirus dall'inizio della pandemia oltre un anno fa.