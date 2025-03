Olimpiadi Milano-Cortina, investimenti per 250 milioni: sopralluogo di Salvini

VALLE DI CADORE (BELLUNO) – Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha visitato oggi il cantiere Anas di Valle di Cadore per verificare i progressi delle opere connesse alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Insieme a lui, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e i tecnici della Direzione Lavori.



L’investimento per il Veneto supera i 250 milioni di euro, destinati alla realizzazione di tre varianti stradali lungo la SS 51 di Alemagna, fondamentali per migliorare l’accesso alle località olimpiche.



Le opere in corso



Variante di Tai di Cadore: 1,5 km di tracciato con una galleria di 1.000 metri. Gli imbocchi sono stati completati e il tunnel è scavato al 61%.

Variante di Valle di Cadore: bypass di 600 metri per eliminare un tratto critico regolato da semaforo. La galleria è scavata per il 60% e i lavori hanno portato alla scoperta di importanti ritrovamenti archeologici.



Variante di San Vito di Cadore: tracciato di 2,3 km con 4 gallerie artificiali, un viadotto sul Ru Sec e interventi sulla viabilità locale. Sono quasi completati due tunnel e il sottopasso ciclopedonale.

Verso i Giochi del 2026

Le Olimpiadi invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, seguite dalle Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo. Per garantire la massima accessibilità ai siti di gara, Anas è impegnata anche nella realizzazione di altre infrastrutture tra Veneto e Lombardia, collaborando con Simico per la progettazione e l’appalto di dieci nuovi interventi.