Olimpiadi invernali, Zaia: "Senza bob o altre gare si va per strade separate"

VENEZIA - "Cortina è la realtà che ha promosso le Olimpiadi, ha permesso a tutti di avere le Olimpiadi, non può essere trattata così. Se c'è la volontà di redistribuire le gare, una soluzione c'è già, sennò senza bob o altro dobbiamo prendere atto che si va per strade separate".

È il messaggio del presidente del Veneto, Luca Zaia, in vista del vertice della Fondazione Milano-Cortina in programma domani a Milano."Il dossier Olimpiadi nasce da me - ricorda Zaia - Misi Cortina sede Olimpica e poi Trento e Bolzano. Poi si sono aggiunti altri, ma non è che possiamo fare tutte le Olimpiadi in Lombardia. Se si vuole un piano b c'è il tempo".