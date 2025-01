Olimpiadi 2026: Pronto il piano B se Cortina non riesce a realizzare la pista da bob

CORTINA - A poco più di un anno dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, un'ombra si allunga sul progetto della pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Mentre il cantiere procede a ritmo serrato, il tempo stringe e l'alternativa americana di Lake Placid si fa sempre più concreta.

La corsa contro il tempo di Cortina

Il cantiere della pista "Eugenio Monti" è in piena attività, con il 67% dei lavori completati. L'impresa Pizzarotti e Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico) stanno lavorando alacremente dopo aver abbattuto il bosco di Ronco. Tuttavia, la scadenza per l'ultimazione dei lavori, fissata per metà marzo 2025, incombe minacciosa.

La pre-omologazione da parte del CIO e delle Federazioni degli sport di scivolamento è cruciale per consentire l'omologazione finale nell'ottobre 2025. Simico ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti: "Le prime sei curve sono finite, sono in fase di rifinitura le piastre di partenza maschile e femminile, la centrale di refrigerazione e l'edificio di arrivo".

Il piano B: Lake Placid si fa avanti

Nonostante gli sforzi, il "Piano B" è già stato ufficializzato: Lake Placid, nello stato di New York, è pronta a subentrare. La località americana, che ha già ospitato i Giochi Olimpici nel 1932 e nel 1980, dispone di un impianto funzionante e collaudato.

Il governatore di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato: "Lo Stato di New York è onorato di essere selezionato e lavoreremo a stretto contatto con la Fondazione per discutere la pianificazione in modo dettagliato per mettere in scena il piano di riserva".

Le reazioni degli atleti e degli organizzatori

Elana Meyers Taylor, bobbista olimpica statunitense, ha commentato: "Naturalmente io amerei competere a Cortina, ma sarebbe entusiasmante poter gareggiare in casa". Scott Riewald, amministratore delegato dell'impianto USA Luge, ha aggiunto: "Si creerebbe un ambiente diverso, un'esperienza olimpica diversa nel non essere con il resto del Team USA, ma non c'è niente come competere in un'Olimpiade sul tuo territorio di casa".

Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina 2026, aveva già anticipato l'esistenza di un piano B nel maggio 2023. Ora, la Fondazione si limita a dichiarare: "Lake Placid è soluzione B ufficiale, ma solo nel caso non si vada a Cortina su cui continuano ad arrivare rassicurazioni da parte di Simico".

Le implicazioni per l'Italia

Lo spostamento delle gare negli USA sarebbe un duro colpo per l'Italia e per il governo, con il ministro Matteo Salvini in prima linea nel sostenere il progetto. La ministra Daniela Santanchè ha dichiarato fermamente: "Noi siamo italiani e orgogliosi di esserlo e faremo in Italia la pista da bob".

Se il piano B dovesse concretizzarsi, le premiazioni si terrebbero a New York City, anziché nella Medal Plaza di Cortina, creando un precedente storico per i Giochi Invernali.

La vicenda della pista da bob di Cortina mette in luce le sfide logistiche e organizzative dei grandi eventi sportivi. Con 16 piste da bob nel mondo, l'Italia ha già dismesso quelle di Cortina nel 2008 e di Cesana Pariol nel 2011, utilizzata per le Olimpiadi Torino 2006, a causa degli alti costi di gestione.

Il tempo stringe e una decisione definitiva non può più essere rimandata. Il mondo dello sport guarda con apprensione all'evolversi della situazione, in attesa di capire se Cortina riuscirà a mantenere il suo ruolo di protagonista nell'olimpiade italiana o se, per la prima volta nella storia, alcune gare dei Giochi Invernali si svolgeranno oltreoceano.