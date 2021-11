Olanda, 61 postitivi sul volo dal Sudafrica vengono messi in quarantena. Due scappano dall’hotel, arrestati

OLANDA - Positivi al Covid, sono partiti dal Sudafrica e sono arrivati ad Amsterdam. Lì, nonostante l’obbligatoria quarantena, hanno tentato di volare in Spagna. E ci sono quasi riusciti. E’ stata fermata su un aereo pronto per il decollo la coppia scappata dal Covid hotel dove domenica scorsa sono state messe in isolamento le persone positive al virus arrivate nei Paesi Bassi dal Sudafrica.

61 i passeggeri positivi, 13 dei quali con la variante Omicron. Molti di questi hanno scelto di stare in isolamento domiciliare, mentre i turisti sono stati costretti ad andare in hotel. Una coppia, però, non voleva saperne di stare in quarantena e, nonostante la positività, ha cercato di volare in Spagna. Le forze dell’ordine sono riuscite a fermare i due fuggitivi appena in tempo. I due, ora, sono nuovamente in isolamento, ma non in hotel.

