Ok al contributo: in arrivo a Motta un eco-compattatore per riciclare la plastica

MOTTA DI LIVENZA - Una nuova macchina per ridurre i rifiuti in plastica: riciclerà le bottiglie in pet.

Il Comune di Motta ha partecipato a un bando ministeriale che garantiva un contributo per un progetto utile allo scopo. Il contributo è stato assegnato: la notizia è giunta nel fine settimana.



Il sindaco Alessandro Righi spiega: «Il Comune di Motta è uno dei soli dodici Comuni della Regione Veneto che hanno ottenuto questo contributo ministeriale di 25.000 euro. Si tratta di un’azione concreta che potrà dare sicuro impulso all’educazione ambientale dei nostri piccoli e grandi cittadini. Inoltre potrà dare una grande accelerata al riciclo di questo materiale che tutti noi produciamo nelle nostre case».



Si tratta di un "eco compattatore di alta capacità” e potrà contenere fino a 3.000 bottiglie di plastica macinate.