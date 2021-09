Oikos. Poeti per il futuro.

Una presentazione con gli interventi e i commenti di STEFANO STRAZZABOSCO, MAURO SAMBI, ROMEO SCARPA, FILIPPOMARIA PONTANI

Il futuro prossimo è arrivato. È tempo si meditarci insieme e imparare a costruire un mondo secondo idee altre. A volte molto antiche, le abbiamo nella mente e nelle parole. Di qui proviamo a ricominciare. La natura è la nostra casa, la nostra casa è la natura. Con le idee, le parole e le immagini, che ci vengono da tremila anni di pensieri e di esperienze, cerchiamo di capire qualcosa in più di ciò che sta accadendo, proviamo a trovare qualche risposta alla hybris dell'uomo, alla nostra hybris nei confronti della natura. La responsabilità è nostra. Dobbiamo difenderci dalla nostra arroganza. È il tempo di una nuova coscienza civile. Con Omero, con Esiodo o con Esopo, con Virgilio o con Ovidio cominciamo a rimettere gli alberi, gli animali, il vento, il mare e la terra al centro del mondo, a ridare loro la voce. La poesia, le lettere, la filosofia, le arti insieme alla scienza sono la via per costruire un immaginario colllettivo diverso – proprio con le Muse del monte Elicona. La paideia è la rivoluzione per un futuro possibile, impegno e responsabilità di ciascuno di noi. È tempo che il lupo si arrabbi...