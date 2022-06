Oggi a Vittorio Veneto arriva il Nobel per la Pace, Lisa Clark

VITTORIO VENETO - Oggi, sabato 11 giugno, alle 16 presso la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto, in Piazza Giovanni Paolo I è in programma un incontro dal titolo "Le ragioni della pace, i torti della guerra" che vede come ospite d'eccezione Lisa Clark, Premio Nobel per la Pace nel 2017 nonché referente della Rete Italiana Pace e Disarmo e dei Beati i costruttori di pace. A promuovere l'importante appuntamento vittoriese l'ANPI Vittorio Veneto, ANPI provinciale Treviso in collaborazione con: Collettivo di Ricerca Teatrale APS, Ass. 12 Ponti Odv, Rete di Cittadinanza Solidale, Pastorale Sociale Diocesi Vittorio Veneto, MFE Conegliano Vittorio Veneto.



LISA CLARK, statunitense di nascita, fiorentina d'adozione, è da una vita impegnata contro le guerre nel mondo. E' referente di “Beati i Costruttori di Pace” e di “Rete Italiana Pace e Disarmo”, protagonista della Campagna per la messa al bando delle armi nucleari (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN) e vincitrice del Premio Nobel per la pace nel 2017. "L'obiettivo dell'incontro - spiegano i promotori - è ragionare insieme per capire come il movimento "non violento" può portare un contributo importante alla fine della guerra in Ucraina, ma anche a quella di tutti i conflitti armati nel mondo, e quali azioni dal basso, partendo da noi, possiamo intraprendere".