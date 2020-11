Oggi in Veneto 3578 nuovi casi e 52 morti. Zaia "non abbassate la guardia. La zona arancione è dietro l'angolo"

Sono 3578 i nuovi casi di coronavirus in Veneto, registrati nel bollettino di oggi. In totale sono 241 le persone ricoverate in terapia intensiva. Più in generale, i ricoverati con sintomi sono 1.976. "Il dato più triste, purtroppo, riguarda il numero di morti. Da ieri ne contiamo altri 52, per un totale di vittime che sale a 2.816", ha spiegato nel corso della conferenza stampa il governatore della Regione, Luca Zaia. 53.289 i tamponi in un giorno: "Si tratta del record assoluto dall'inizio dell'emergenza. Riusciamo a tracciare e ad avere un quadro molto più chiaro rispetto alla prima ondata", ha detto ancora aggiungendo: "L'Rt in Veneto è 1,29 e per questo siamo l'unica grande regione del Nord ad essere in zona gialla.

Più precisamente, come la chiamo io, 'zona gialla plus'. Questo non è un premio, ogni giorno può cambiare la situazione e sono preoccupato per questo. Mi rivolgo al senso civico dei veneti, di non abbassare guardia, soprattutto per il week end. La zona arancione, senza attenzione, è dietro l'angolo. Mettete la mascherina, sempre. Sembra scontato, ma non lo è, lo ripeterò in maniera ossessiva".

"L'ordinanza della nostra regione è chiara, lo ribadisco. A tutti quelli che continuano a domandarmi se si possa passeggiare, la risposta è sì. Certamente sì. Ma evitate di farlo in centro, di creare assembramento. Andate da altre parti. So che è un sacrificio, soprattutto per i ragazzi, ma va fatto", ha quindi sottolineato Zaia.