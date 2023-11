Oggi Turetta vedrà il suo legale, domani colloquio davanti al magistrato

VERONA - Filippo Turetta, il 22enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà interrogato domani dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Il giovane, alla sua seconda notte in carcere, vedrà il suo legale oggi per delineare la strategia difensiva. Intanto nuovi dettagli vengono a galla nell'inchiesta sull'atroce omicidio di Giulia, come il ritrovamento vicino al corpo di un libro per l'infanzia.