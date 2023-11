Oggi Turetta incontra i suoi genitori in carcere 

VERONA - È in programma oggi un incontro in carcere a Verona tra Filippo Turetta e i suoi genitori. Il giovane avrà così per la prima volta la possibilità di rivedere il padre e la madre dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin e l'arresto. Il via libera è arrivato dal pm di Venezia Andrea Petroni dopo l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri. L'incontro si dovrebbe tenere in mattinata. In teoria oggi non sarebbe giorno di colloqui coi familiari per i detenuti del reparto infermeria, dove è collocato Turetta, ma sarebbe stato dato l'ok al colloquio.

"La giustizia faccia il suo percorso senza pressioni esterne". Lo ha spiegato, parlando ai microfoni del Tg1, Paolo Crivelli, frate e cappellano del carcere Montorio di Verona dove è detenuto Filippo Turetta, che oggi ha ammesso l'omicidio di Giulia Cecchettin. Il cappellano ha chiesto, riferendosi ai media, anche di "consentire" alle "due famiglie di vivere il dolore".

"La giustizia ha bisogno di serenità, i magistrati hanno bisogno di silenzio anche loro per poter lavorare senza questa pressione mediatica". "I processi - ha proseguito il religioso - si fanno nelle aule e non sui giornali. Non credo che questo tipo di informazione aiuti anche il popolo a crescere serenamente di fronte a questi drammi".

