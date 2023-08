Oggi l'interrogatorio del camionista che uccise Rebellin

VICENZA - Sarà interrogato questa mattina Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 62 anni accusato di aver travolto e ucciso l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino (Vicenza). L'uomo si è consegnato alla giustizia italiana nella giornata di venerdì ed è ora rinchiuso nel carcere di Vicenza.

Durante l'interrogatorio, ha spiegato il suo avvocato Andrea Nardin, Rieke non si avvarrà della facoltà di non rispondere ma darà la sua versione su quanto accaduto. Per l'autotrasportatore tedesco era stato emesso nelle scorse settimane un mandato di arresto europeo per le ipotesi di reato di omicidio stradale ed omissione di soccorso.